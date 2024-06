Adrián Arregui con Alianza Lima. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

En Colombia, el periodista Mariano Olsen reveló que le dijeron desde Lima que Alianza insiste en no dejarlo ir, más porque en Perú se impide reemplazar un jugador extranjero hasta diciembre. No quieren que se vaya más allá de que Millonarios ofreció un dinero importante por su fichaje.

“Info sobre Arregui: Tras oferta de Millonarios, Alianza le hizo nueva propuesta porque lo consideran importante en plantel. Sin embargo, ahora el jugador estaría pidiendo aumento de sueldo para quedarse. Esto no cayó bien en AL (Alianza Lima), porque consideran que Arregui finalmente tiene contrato firmado”, agrega el periodista peruano Carlos Benavente en la red social X.

En días pasados se conoció que Alianza Lima le hizo un aumento para alejar la propuesta de Millonarios y dejar firme al jugador para el segundo semestre. Al principio hubo acuerdo, pero lo ofrecido no sería suficiente para igualar lo que le proponen desde Bogotá y ahora estaría pidiendo más. Según Bolavip Perú, esto significaría que el futbolista habría mentido, pues pidió el incremento, se le dio, y ahora quiere más. ¿Falta de respeto?

Todo parece indicar que Alianza Lima tiene un gran problema con el volante Adrián Arregui, jugador que tiene contrato hasta diciembre de 2024 y tiene una propuesta de Millonarios sobre la mesa para que regrese al fútbol colombiano. El grande del FPC no quiere perder a este argentino y estaría forzando el tema salarial para que el futbolista viaje a Bogotá.

