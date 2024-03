En Paraguay, se realizó el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2024 y ya quedaron definidos los rivales de Millonarios en el torneo continental. El equipo azul, junto a Junior de Barranquilla, son los únicos representantes de Colombia en el máximo torneo de clubes de la Conmebol y la responsabilidad no es otra que tratar de hacer un destacado papel, teniendo en cuenta las malas presentaciones de los equipos colombianos en el exterior en los últimos años.

Millonarios quedó en el Grupo E. Le tocará medir fuerzas contra el poderoso Flamengo de Brasil, Bolívar de La Paz y Palestino de Chile. El club azul no lo ve con malos ojos, pues ve formas de poder acceder a los octavos de final y pelear de frente con los equipos chileno y boliviano. Eso sí, el calendario muestra que inicia y cierra la fase de grupos con el ‘Mengao’, de local la primera jornada y en el Maracaná la última.

Precisamente, ante Flamengo, Millonarios tiene la oportunidad de mostrar sus capacidades y dar la sorpresa. Los dirigidos por el técnico Alberto Gamero ven una excelente oportunidad de cambiar la historia y el complejo presente que tienen en el fútbol colombiano. La competencia internacional aparece como una oportunidad para ‘levantar cabeza’ y reencontrarse con los triunfos.

El histórico Flamengo de Río de Janeiro, uno de los equipos más grandes y poderosos de América, y respetado en el mundo. Si se compara con Millonarios, la diferencia es abismal, en todo el sentido de la palabra.

¿Cuánto vale la nómina de Flamengo?

Entre los 32 representantes en la fase de grupos de Copa Libertadores, Flamengo es el segundo equipo con la nómina más cara, pues presenta un valor de 172.6 millones de euros, según datos de Transfermarkt.

Por su parte, Palmeiras de Sao Paulo es el primero con una nómina valorada en algo más de 206 millones de euros. El tercero es Fluminense, pero ya muy lejos de los dos primeros, pues mantiene una cifra de 106.6 millones de euros. River Plate es cuarto (97 M€) y Atlético Mineiro cierra el Top 5 (89 M€).

La diferencia abismal de Flamengo con Millonarios

El ‘Mengao’, favorito y cabeza del grupo E, multiplica por siete el valor actual de Millonarios, que incluso es el equipo más valioso del fútbol colombiano en este momento. El equipo azul cuesta 26.8 millones de euros. Junior, el otro representante colombiano en Copa Libertadores, vale 23.3 M€.

Es decir, con esos 172 millones de euros que vale Flamengo se podrían comprar siete equipos con el valor de Millonarios, aproximadamente. Los valores son bastante largos y se muestra la gran diferencia que hay entre el fútbol brasileño y colombiano.

¿Cuánto vale el jugador más caro de Flamengo?

Bastaría con decir que los seis jugadores más caros de Flamengo superan los 10 millones de euros. El futbolista más caro de la nómina es el delantero Pedro Guilherme, valorado en 22 millones de euros y pronto a dar el salto a Europa. A nivel general, es el tercero más costoso de la Copa Libertadores 2024, siendo Endrick, la joya de Palmeiras, el número uno (45 M€).

Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ es el segundo jugador más caro de Flamengo con un valor que ronda los 17 millones de euros. El uruguayo Giorgian De Arrascaeta es el tercero en la lista con 16 M€ en su pase. Cuarto aparece Gerson (15 M€) y quinto es Nicolás De La Cruz (14 M€). El sexto es Everton (10 M€).

El valor de jugadores de Millonarios es muy diferente a Flamengo

La diferencia es gigante respecto a los jugadores más caros de Millonarios. El equipo azul presenta a Álvaro Montero y Andrés Llinás como sus futbolistas más valiosos, con 2.6 millones de euros, además siendo de los mejor valorados en el fútbol colombiano. Hay años luz en cuanto a cifras económicas.

Calendario de Millonarios en la fase de grupos de Copa Libertadores 2024

Fecha 1: Millonarios vs. Flamengo (Sem 2-4/04)

Fecha 2: Bolívar vs. Millonarios (Sem 9-11/04)

Fecha 3: Palestino vs. Millonarios (Sem 23-25/04)

Fecha 4: Millonarios vs. Bolívar (Sem 7-9/05)

Fecha 5: Millonarios vs. Palestino (Sem 14-16/05)

Fecha 6: Flamengo vs. Millonarios (Sem 28-30/05)