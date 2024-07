El entrenador del 'embajador' se refirió a algunos de los jugadores que no estuvieron con el equipo.

La pregunta que no gustó a Alberto Gamero y la respuesta del DT de Millonarios

Millonarios debutó en la Liga Colombiana II-2024 con un empate en condición de visitante ante el Deportivo Independiente Medellín, en lo que fue un compromiso que dejó muchas dudas a la afición, debido al bajo rendimiento que mostró el equipo, debido al nivel que mostraron muchos de los futbolistas, los cuales se vieron muy imprecisos.

Para este compromiso, el conjunto ‘embajador’ no contó con dos de sus jugadores referentes, Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, los cuales estaban en la Copa América, por lo que el técnico Alberto Gamero decidió darle más días de descanso, lo mismo sucedió con el futbolista panameño, Jovani Weltch, quien recientemente fue confirmado como contratación del ‘azul’.

La pregunta que no gustó a Alberto Gamero

En la rueda de prensa, posterior al partido contra el DIM, el técnico Gamero fue consultado por un periodista sobre si se “mimaban” mucho a los futbolistas, debido a que Montero, Vargas y Weltch, no jugaron en los últimos días y podrían haber jugado contra el Medellín, a lo que el entrenador del ‘embajador’ se mostró muy en desacuerdo y dio su explicación.

“Hablé con Amaranto Perea anoche y me comentó que estuvieron 50 días concentrados. Eso puede volver loco a cualquiera. Después de una concentración tan larga, lo más justo es que pasen tiempo con su familia y disfruten de ella. No se trata de ‘mimarlos’, sino de que vengan felices y alegres… Yo felicité a West por ir a la Copa América, felicité a Vargas por ir a la Copa América y estoy esperando a Montero para felicitarlo también. Ir a la Copa América es un premio que se ganan por hacer las cosas bien, y no podemos verlo como un castigo”, dijo Gamero.

Foto: Millonarios.

El problema de que los jugadores no descansen

El técnico de Millonarios profundizó más sobre el tema, poniendo como ejemplo lo que le sucedió en el primer semestre del 2024, en donde los jugadores que no tuvieron tiempo de vacaciones, fueron los primeros que se lesionaron, tema que fue un dolor de cabeza para el entrenador samario a lo largo de la Liga y la Copa Libertadores.

“El año pasado, cuando algunos jugadores fueron a la selección en diciembre para un microciclo con el profe, llegaron el 22 o 23 de diciembre y yo tenía que tenerlos listos para el 3 de enero. Esos jugadores fueron los primeros que se lesionaron en la pretemporada. Ahora, tenemos jugadores que pueden reemplazarlos. Que vayan, descansen y disfruten con su familia. Estoy seguro de que regresarán con mucha más energía para nuestro trabajo”.