La respuesta de Alberto Gamero que no les gustó a los hinchas

Millonarios no la pasa bien en el Fútbol Colombiano, está pasando por uno de sus peores baches de los últimos años. Este martes perdió 0-2 ante Once Caldas en el estadio El Campín ante un estadio con más de 20.000 personas. La hinchada terminó molesta y más después de escuchar la rueda de prensa.

Los aficionados siempre han pedido autocrítica por parte del entrenador Alberto Gamero, que siempre busca defender y no exponer a sus jugadores, las correcciones las hace a la interna, pero es algo que cuando las cosas están mal, la hincha siempre recrimina. Esta vez ubo una respuesta que la gente criticó en redes sociales.

En rueda de prensa se le preguntó a Gamero por el mal momento que pasa el equipo y el estilo de juego que para muchos es predecible, el estratega contestó: “no voy a cambiar mi forma de jugar por haber perdido tres partidos y no hacer goles. Seguiremos insistiendo y de este momento vamos a salir. Para mí no es fácil que me griten tantas cosas saliendo de El Campín, para mí es duro”.

Además, entregó sus sensaciones de la derrota y dijo: “hoy salí dolido porque siempre he querido respetar a nuestra afición. Esto lo vamos a revertir. Yo me achanto mucho cuando el equipo no tiene reacción. Las estructuras que montamos, que ellos ya las conocen, son para ganar el partido. Siempre vamos al frente”.

Reconoció que: “hemos tenido más de 20 remates y no la metemos, los rivales no han rematado 10 veces y nos han hecho 4 goles. La estructura que montamos era para ganar el partido”.

Aseguró que trabajaran en la autoestima de los jugadores: “nosotros vemos mucho video y una de las formas de subirle la autoestima a ellos es mostrarle todo lo que hacemos. Ellos mismos saben todo lo que crean, lo que elaboran y que no convierten”.

Sobre Daniel Ruiz y el momento individual que está viviendo dijo: “cuando uno ve que el jugador insiste y se preocupa, uno espera que ese jugador va a tener su noche. Ruiz no ha tenido descanso y está acumulando minutos, también se fatiga”.