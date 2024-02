Pero, en las últimas horas, Antonio Casale reveló que hay nombres que se han descartado por parte de la dirigencia, por lo que la decisión es que solamente se fichará un extremo si es un jugador de peso y que pueda aportarle al equipo, de lo contrario, se quedarán con la nómina que hay para afrontar las competiciones locales y la Copa Libertadores . Hace pocos días sonaron nombres como el de Deinner Quiñones, Jhon Sánchez y Emerson Rivaldo, pero no hubo acuerdos.

Por otra parte, no hay que desconocer la preocupación de Millonarios por la falta de un extremo, una de las posiciones en las que el cuadro ‘embajador’ se ha visto corto en el comienzo de temporada, es por esto que en varias ocasiones, el entrenador Gamero ha sido consultado sobre el tema y ha aceptado que su deseo es que pueda llegar un jugador para este lugar, siempre y cuando cumpla con las exigencias para sumarle al equipo.

Por temas médicos, los jugadores Daniel Cataño, Juan Carlos Pereira, Mackalister Silva y Danovis Banguero no harán parte de la nómina que viaja a Medellín.Aproximadamente, a estos cuatro jugadores les faltaría dos semanas más de recuperación y ya podrán regresar a las canchas. Leo Castro, Santiago Giordana y Daniel Ruiz serían titulares contra Nacional.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.