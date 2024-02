Convocatoria de Atlético Nacional vs. Millonarios: con Ceppelini y sin Dorlan Pabón

Vale resaltar que Dorlan Pabón es un emblema de Atlético Nacional y un ídolo en la hinchada. Desde su regreso al club en 2021, luego de un brillante paso por México, es alguien fundamental en el equipo, es el capitán y es prácticamente fijo en el once titular. Pese a ello, en estos momentos hay preocupación en el entorno verdolaga tras su ausencia, pues no está en convocatoria para el clásico contra Millonarios y tampoco en el departamento médico.

El partido es válido por la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2024. Este juego es fundamental para la continuidad del técnico Bodmer. Atlético Nacional ajusta la nómina y ya definió la convocatoria para este compromiso, donde hay mucha polémica, pues no aparece el nombre de Dorlan Pabón.

Por la quinta fecha de la Liga Betplay 2024-1, Atlético Nacional sumó un frío empate sin goles contra Patriotas en Tunja. Luego de golear a Águilas Doradas en Rionegro, el equipo de Jhon Jairo Bodmer mostró un flojo rendimiento en La Independencia y no pudo superar al actual colero del fútbol colombiano. La paciencia de la hinchada con el estratega bogotano se empieza a acabar, por sus declaraciones y nivel deportivo. El próximo reto es Millonarios en el Atanasio Girardot de Medellín.

