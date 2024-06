Hace seis días, Hugo Rodallega perdió la final de la Liga Colombiana I-2024 con Santa Fe tras una dolorosa tanda de penaltis que dejó al Atlético Bucaramanga campeón. ‘Hugol’ parece que no pierde de vista lo que pasa con su amigo Falcao y es otra de esas personalidades que ha expresado su felicidad por tener al ‘Tigre’ en el FPC.

Las reacciones no se han hecho esperar, la mayoría de hinchas de Millonarios no se cambian por nadie e incluso rivales y sectores de la prensa han elogiado este fichaje del ‘Embajador’. Los mismos jugadores del equipo azul le han dado el visto bueno a Radamel Falcao y le dieron la bienvenida. Andrés Llinás, Mackalister Silva, Arnoldo Iguarán, Leonardo Castro, Daniel Cataño y Daniel Giraldo se pronunciaron en un video oficial del equipo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.