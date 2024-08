Millonarios sufrió una dura derrota ante Águilas Doradas en condición de visitante por la jornada 7 de la Liga Colombiana II-2024 en la ciudad de Sincelejo, compromiso que dejó muy molestos a los hinchas del conjunto bogotano, debido al pobre rendimiento que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos.

El cuadro ‘embajador’ padeció los mismos problemas que ha tenido desde el inicio del campeonato, es por esto que muchos aficionados apuntan fuertemente sus críticas hacia el entrenador Alberto Gamero, al que le piden que dé un paso al costado, debido al flojo nivel futbolístico de equipo, que solamente tiene un triunfo en el semestre.

Lo que dijo Alberto Gamero, tras la derrota

Después de finalizar el partido, el entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí aseguró que su equipo hizo una buena presentación y fueron en búsqueda de la victoria, pero lastimosamente cometieron dos errores que aprovechó Águilas, por lo que perdieron en compromiso por fallas propias y no por virtud del rival.

“Sin quitarle mérito al rival, el equipo vino a competir, a buscar el partido. Nos equivocamos 2 veces, nos metieron 2 goles. Esa es la realidad. Esos goles fueron más desconcentración que virtud del contrario. Nos pasa eso. No hay salvación. Intentamos buscar el empate con variantes y no lo logramos. Creo que Águilas gana bien”, expresó Gamero, palabras que no gustaron nada a los hinchas de Millos.

Águilas Doradas y Millonarios por la fecha 7 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Santiago Pérez.

Las fallas de Millonarios

Alberto Gamero también hizo un análisis de lo que para él son las razones por la que el equipo no anota goles, en donde indicó que vienen presentando problemas para generar ocasiones, por lo que resaltó que han probado con todo los esquemas posibles, pero de igual manera no han logrado superar el inconveniente que tienen.

Publicidad

Publicidad

“El porqué hacemos un gol y no seguimos es un tema que venimos analizando. Se los manifesté en el PT. ¿Por qué no seguimos enfocados en buscar otro gol? A veces hay desconcentraciones y un gol le da vida al rival. Lo que más tenemos que trabajar es la parte mental, ser un poco más fuertes en estos momentos duros. También ser receptivos, autocríticos. Estamos cometiendo errores”, dijo el DT.

ver también Lo reclamaron en todo Millonarios: anularon penal por llamativo fuera de lugar

Que después agregó: “Hemos ensayado con todas las estructuras que podemos montar, pero antes de ese hay un punto para poder crear opciones de gol: tener buena posesión de balón. Y ese es el error que estamos cometiendo. No estamos creando. Siempre digo que eso nos lleva a la inseguridad que tiene el equipo”, indicó Gamero.

Encuesta¿Debe seguir Alberto Gamero en Millonarios? ¿Debe seguir Alberto Gamero en Millonarios? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad