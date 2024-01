Sin duda, David Mackalister Silva es uno de los jugadores más importantes que ha tenido Millonarios en los últimos años y es todo un ejemplo del fútbol bogotano. Su talento en 2023 se dejó ver de manera descomunal, siendo indispensable en el título del equipo azul en junio pasado y eso lo ratificó como ídolo de esta institución. Sus buenas presentaciones también lo llevaron a vestir la camiseta de la Selección Colombia en los últimos partidos amistosos en los que sumó minutos y dejó buenas sensaciones en cuerpo técnico, compañeros y aficionados.

Es tanta la influencia que ha generado que muchos lo quieren ver de regreso a la Selección Colombia y poder pelear por un puesto en la convocatoria para la Copa América 2024. No solo eso, sino que periodistas locales (de Colombia), que votan en el premio del diario El País de Uruguay, también elogiaron al volante y lo reconocieron. Al final, teniendo en cuenta el punto de vista de los especialistas, Mackalister Silva es el mejor futbolista del fútbol colombiano en 2023.

Y no solo eso, tambieén se eligió a Millonarios como el mejor equipo y Alberto Gamero el mejor entrenador. El equipo azul arrasó con las votaciones, que cada año nombra a lo mejor del año. Por ejemplo, consideró a Germán Ezequiel Cano como el ‘Rey de América’. El club ‘Embajador’ se lleva los elogios tras el título de Liga, el alto nivel que presentó en los dos semestres, la jerarquía de Mackalister Silva y el apoyo incondicional de la hinchada.

David Silva es un emblema de Millonarios y uno de sus máximos ídolos en la historia, ha ganado Superliga, Copa Colombia y dos títulos de Liga Colombiana, liderando al equipo ante sus dos máximos rivales en la historia, Santa Fe y Atlético Nacional. Este reconocimiento cae en pleno acercamiento con la Selección Colombia y en 2024 espera ratificarse en el equipo de Néstor Lorenzo.

En entrevista con el VBAR de Caracol Radio, el periodista Diego Rueda le preguntó a Jorge Luis Pinto: “¿usted siempre elogió y veía en Mackalister una oportunidad, lo vio ahora, cree que tiene cuerda, por ejemplo, para jugar una Copa América?”. A lo que el entrenador no dudó en dar su opinión.

“Yo no sé si tenga cuerda para jugar los 90 minutos cada 72 horas, pero es un jugador extraordinario en el banco, no hay la menor duda, estar con Mackalister 20 o 30 minutos, ahora a esta edad, es bueno, pero debe prepararse como se lo digo a él, no dé ventajas en el puesto porque ese se está jugando, pero creo que con Mackalister 20 o 30 minutos descompone al adversario”, dijo Pinto en Caracol Radio.