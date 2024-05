Bolívar de La Paz se salió con la suya en el estadio El Campín de Bogotá y abrió un mar de especulación y aires de crisis en el equipo azul. Por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, el club boliviano rescató un empate 1-1 ante Millonarios, que le permite estar virtualmente clasificado a los octavos de final.

El club boliviano pudo demostrar categoría y su experiencia en este tipo de competiciones. Año tras año clasifica a Copa Libertadores y con algunos toques de jerarquía pudo sacar adelante la serie de enfrentamientos con Millonarios, que sobre el papel, al menos en Colombia, se veía superior para muchos. Un golazo en la segunda parte apagó por completo las esperanzas de victoria del club ‘Embajador’.

El 1-1 permitió que Bolívar de La Paz pudiera ‘cobrar’ luego de algunas declaraciones desde Colombia contra este club boliviano, uno de los más reconocidos en Sudamérica como un grande de Bolivia. Faustino Asprilla, en la previa del compromiso, había lanzado duras frases contra el club más representativo de La Paz.

“Son de madera esos jugadores, no jodás. Los de Bolívar… Yo no entiendo el fútbol colombiano, antes el fútbol colombiano le tocaba un grupo de esos y todo el mundo se asustaba. Acá en Colombia nunca ha ganado. Si ese equipo no gana en La Paz, no le gana a nadie cuando sale de allá. Millonarios tiene que ir a pasearlo allá y acá. Qué competencia va a haber ahí”, había dicho Faustino Asprilla en ESPN.