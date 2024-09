En Bolivia dan un ejemplo de 'juego limpio' y las imágenes rompen las redes sociales

Álvarez prácticamente no cobró el penalti y le entregó el balón al portero rival, lo que fue una muestra de juego limpio que le da la vuelta al mundo. Imágenes inusuales, que resultan ser en todo un ejemplo para el fútbol mundial.

Apenas comenzó el partido, antes de los cinco minutos, el defensa de Bolívar de La Paz, Anderson de Jesús Santos, se lesionó y de inmediato cayó al césped. Los jugadores de Oriente Petrolero siguieron la jugada al no ver falta ni gesto del árbitro. Saque de banda para tomar desprevenida la línea rival, marca a destiempo y penalti a favor del visitante.

¿Una “viveza”? ¿Hay que ser vivos para ganar los partidos? ¿Es válido? Son muchas preguntas que salen a la luz, que no tienen respuesta alguna ante un mar de justificaciones, que incluso pasan a ser pasionales en muchas ocasiones (¿Me conviene? ¿Me perjudica?). En Bolivia pasó absolutamente todo lo contrario y más bien se la tiraron cambiada al mundo. No hubo astucia, sino más bien una muestra de juego limpio.

No es habitual ver imágenes de este tipo en el fútbol mundial. Entre más pasan los días, se aleja el juego limpio de las canchas. Incluso entre hinchas, periodistas o mismos jugadores se da el paso para ir más allá y tener justificación alguna para cometer alguna picardía o usar este tipo de situaciones para sacar provecho o incluso irse adelante en el marcador, tal como sucedió en un juego de la Liga de Bolivia.

