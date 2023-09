Millonarios estaría pasando por un semestre de transición, después de haber conseguido el título en el primer semestre del 2023 ante Atlético Nacional, es por esto que desde el club estarían mirando qué jugadores continuarán para el 2024, en donde una las prioridades es que continúen los referentes.

Uno de los jugadores que termina contrato con el ‘embajador’ en diciembre del 2023, es el defensor Juan Pablo Vargas, el cual está en negociaciones con la directiva del club para llegar a un acuerdo y continuar en la institución, así lo reveló el presidente de Millos, Enrique Camacho, en una entrevista para Caracol Radio.

El dirigente del ‘azul’, indicó que las conversaciones van un muy buen camino y se espera llegar a un acuerdo dentro de poco, en donde se le está buscando una mejora en el salario al jugador, no igual al que le iban a pagar en el Santos de Brasil, pero sí muy bueno para el mercado del fútbol colombiano.

“Estamos conversando, hay un muy buen ambiente. Va bastante bien, aunque no se han concretado los detalles todavía. Ese valor cercano al que pudo ganar en Brasil no es porque allá es diferente a lo que podemos pagarle acá en Colombia. De todas formas es un valor importante para él en Colombia y él entiende que ambos son mercados diferentes y no puede ser similar. Tres años ojalá, es en lo que trabajamos”, dijo el dirigente.

Los números de Juan Pablo Vargas en el segundo semestre

El defensor costarricense ha jugado 7 de los 12 partidos que ha disputado en el campeonato, teniendo un saldo de 11 quites ganados, con una precisión en ese rubro del 91,7%, además, lleva 20 despejes, 5 bloqueos y 9 interceptaciones, números que lo destacan como uno de los mejores de Millos en la zona defensiva.

¿Cómo va la renovación de Gamero?

En los últimos días, algunos periodistas como Carlos Antonio Vélez, indicaron que la renovación con el técnico Gamero se dará en las próximas horas, información que confirmó Camacho en Caracol Radio, asegurando que se espera que antes del viernes 22 de septiembre, este la firma.

“Lo de Gamero ya está prácticamente definido, restan ajustes de formas, pero ya está definido que quiere continuar y esta semana lo dejamos claro… Esta semana se firma. Es lo que queremos. Hay acuerdo en todo. Usted sabe que las cosas solo suceden cuando ocurren y no me precipito a dar la noticia sino cuando todo esté totalmente detenido. Esperamos los tiempos y las situaciones de los demás. Lo importante es que no tenemos diferencias”.