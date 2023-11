Millonarios pudo remontar en El Campín ante su gente, que ni siquiera lo abandona en medio de una intensa lluvia en Bogotá. Con charcos y cancha pesada, el equipo azul sacó adelante otra importante victoria y da un salto muy importante mirando otra final de Liga Colombiana. Doblete de Leo Castro ante un América de Cali que perdió los papeles y fue incapaz de mantener el 1-0 a favor y se vio sorprendido con un 2-1 en contra. Tres puntos más para el ‘Embajador’ y así encaminarse a la estrella 17.

De esta manera, Millonarios suma seis puntos en el Grupo B de cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2023, tras el triunfo de visitante ante Atlético Nacional y ahora logró defender su casa ante un América de Cali que fue insuficiente y que no vio el gol de Edwin Cardona como ganancia clara en uno de los escenarios más duros de Colombia.

No lo vio la ganancia, pues no administró la ventaja. Fue incapaz. A medida que avanzaba el tiempo, iba cayendo en su fútbol, no conectaba pases consecutivos, se dejó llevar por la cancha pesada y Millonarios con un toque más de jerarquía, se hizo con la pelota y las acciones de gol, tanto fue que pudo ampliar la ventaja, pero el portero Jorge Soto rechazaba como podía y es una de las figuras de este juego. El club vallecaucano no gana hasta el momento y condiciona en gran manera su margen de error.

Un doblete de Leo Castro fue suficiente para el 2-1 final. El goleador azul sacó su potencia en la definición y fue trascendental frente al arco. Héroe y figura de Millonarios, que fue audaz para desescalar la defensa rival, romper la línea y mantener la profundidad para hacer mucho daño en el equipo dirigido por Lucas González. Poco de Adrián Ramos y lo que se abona es lo poco que lograron hacer Carlos Darwin Quintero y Edwin Cardona en la primera parte.

Leo Castro, héroe de Millonarios ante el América

Un 2-1 con muchas emociones y bajo la inmensa lluvia en El Campín. En el primer gol, Leonardo Castro pudo recibir de frente al arco y solamente tuvo que enganchar al lateral y mandar la vaselina para el 1-1 parcial. Cabe decir que la defensa visitante estaba muy mal parada y el local pudo escalonar de gran manera los espacios.

Misma situación ocurrió al minuto 67 cuando Leonardo Castro alargó el marcador y sentenció el 2-1 final. Daniel Cataño leyó muy bien una jugada para volver a perfilar al goleador ante una defensa muy mal parada, mano a mano con el portero Jorge Soto y firmar el doblete para ser la figura y el héroe azul. Pese a la intensa lluvia, ‘El Embajador’ tuvo la masiva compañía de su hinchada. Leonardo se sigue consolidando en el once titular de Alberto Gamero y da soluciones en los momentos que el club más lo necesita.

Encuesta ¿Cree que Millonarios ganará el título en diciembre? ¿Cree que Millonarios ganará el título en diciembre? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.