Desde su llegada a Millonarios no ha soltado la titular y se ha convertido en un referente del equipo. Además, ratificó su lugar en la Selección Colombia luego de salir de Deportes Tolima y firmar con el ‘Embajador’, con el que ha conquistado tres títulos: Copa Colombia 2022, Liga Colombiana I-2023 y la Superliga 2024.

Mientras Millonarios mira soluciones en el mercado de pases, también se centra en ocupar las posiciones que pueden quedar descubiertas en el once titular, como por ejemplo la baja de Álvaro Montero. Todo parece indicar que el portero guajiro dejaría la disciplina del ‘Embajador’ y volvería al fútbol del exterior.

