Millonarios dejó preocupación a sus hinchas, tras la última presentación ante Unión Magdalena que terminó con un empate, resultado que lo tiene aún con la obligación de seguir ganando los próximos partidos de la Liga Colombiana II-2023, para así cercarse al gran objetivo que tiene el equipo, que es clasificarse al grupo de los ocho.

El cuadro capitalino mostró una cara muy pobre contra los samarios, hecho que tiene angustiada a su afición, que espera poder contar con el regreso de varias de sus piezas más importantes para el clásico ante Independiente Santa Fe, duelo en el que está la obligación de sumar, para no empezar a complicar sus aspiraciones de estar en los cuadrangulares.

Por fortuna para el entrenador Alberto Gamero, su gran referente, capitán e ídolo de la hinchada, David Silva, estaría de regreso a la convocatoria con el equipo para el ‘derby’ de la capital, tras haberse perdido el último compromiso contra el ‘ciclón’ por un problema físico, juego en el que su ausencia se notó mucho, especialmente por su voz de mando.

Aunque Silva estaría para el duelo ante los ‘cardenales’, el volante no sería titular con Millonarios, ya que la idea es la de no esforzarlo y que esté presente en el caso de ser necesario por algunos minutos, especialmente si el partido se empieza a complicar, algo a lo que no esperan que pase y que el duelo sea favorable.

¿Qué otras novedades tendría Millonarios ante Santa Fe?

Por fortuna para el ‘embajador’ y su técnico Gamero, los futbolistas Omar Bertel, Steven Vega y Fernando Uribe, también estarían disponibles para el juego contra el ‘León’ de la fecha 18 por la Liga, lo que sin duda son muy buenas noticias, porque se podrá contar con jugadores de más experiencia, para un duelo que no será sencillo y en el que ambos están urgidos de un triunfo.

“La necesidad es de ellos y es nuestra. Nosotros queremos clasificar lo más pronto posible y ellos quieren también acercarse. Va a ser uno de esos clásicos reñidos, en los que nadie va a querer regalar nada”, dijo Alberto en rueda de prensa ante los medios de comunicación en la sede de entrenamiento del club.

¿Qué entrenó Millonarios previo al clásico?

Alberto Gamero hizo algunas revelaciones de los trabajos que realizó en los entrenamientos y que busca mejorar, uno de ellos fue la pelota quieta, la cual se ha visto afectada ante las lesiones de los futbolistas de buen pie como Daniel Cataño, o Daniel Ruiz, este último se encuentra ausente porque está con la Selección Colombia Sub-20 en los Juegos Panamericanos.

“En las pelotas quietas se requiere de un buen cobrador. Hemos tratado nosotros, hoy que no están Cataño ni Ruiz, de que Beckham Castro y Edgar Guerra prueben”, reveló el técnico de Millonarios, el cual busca poder explotar esa fortaleza ofensiva con jugadores que van bien en el cabezazo como Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás.

