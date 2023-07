Millonarios tomó unos días de descanso luego del cierre de temporada y ya se enfoca en lo que será el segundo semestre, donde buscará defender los títulos de Copa Colombia y de Liga Colombiana. Los dirigidos por Alberto Gamero inician pretemporada este fin de semana en territorio estadounidense en un amistoso frente a Atlético Nacional.

El entrenador del equipo capitalino su cuerpo técnico, ya tienen en la mira a varios jugadores que quieren para reforzar el plantel. Ante la salida de Israel Alba y Óscar Cortés, llegaron dos jugadores jóvenes de la cantera, pero siguen buscando algunas posiciones con nombres de experiencia.

Según lo dio a conocer el periodista Julián Capera, Millonarios volvió a sondear a un jugador de Águilas Doradas, pero no será fácil llevarlo: “Millonarios sondeó nuevamente a John Fredy Salazar. Ya lo había hecho en enero, antes de su renovación con Águilas Doradas. A LA FECHA, no hay oferta formal y no sería una operación sencilla por su vínculo con el equipo antioqueño.”