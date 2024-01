Millonarios no dejó buenas impresiones en la final ida de la Superliga Colombiana ante Junior de Barranquilla, debido a que, además de la derrota, el equipo se mostró falto de ideas por momentos, y muy corto de alternativas, es por esto que los hinchas han pedido que se hagan más contrataciones, teniendo en cuenta que se viene la Copa Conmebol Libertadores.

El cuadro ‘embajador’ está en búsqueda de un extremo, una de las posiciones en las que se ve muy corto de alternativas, es por esto que en los últimos días sonó como una de las opciones para llegar, el experimentado Andrés Felipe Ibargüen, jugador que se encuentra libre y estaría en el radar de varios equipos de fútbol colombiano.

Hasta el momento, no se ha concretado el fichaje de Ibargüen, por lo que otro jugador que estaba en la mira de Millos es el joven extremo Neymar Sánchez, futbolista que se encontraba entrenando con el equipo, debido a que se encuentra libre y el club autorizó que pudiera hacer la pretemporada con el resto de la plantilla.

Millonarios tomó una decisión con Neymar Sánchez

Pues tras varios días con el equipo, la dirigencia y el cuerpo técnico del ‘azul’, determinaron que Neymar no será contratado, así lo contó el periodista del canal Win Sports, Felipe Sierra, por lo que el jugador, de 20 años, ahora deberá buscar posibilidades para su carrera deportiva en otros equipos, ya sea del fútbol colombiano o del exterior.

¿Qué dijo Alberto Gamero sobre posibles fichajes en Millonarios?

Tras el partido ante Junior, Gamero habló de la posibilidad de traer una incorporación para el ataque con un extremo, en donde indicó que espera que se pueda dar una contratación, debido a que aún tiene cupo para poder inscribir jugadores, pero esperan que sea un futbolista que sume, mientras tanto, seguirá buscando alternativas con lo que tiene.

“Es un tema que a la medida que se va evaluando, lo vamos trabajando. No me voy a cruzar de brazos esperando un extremo, teniendo algunos ahí. Son nuestros y tienen que mejorar. Me parece que hoy no hicieron un mal partido. Beckham y Paredes tuvieron llegadas en el primer tiempo, fueron incisivos”, dijo Alberto.

Que después agregó: “Nosotros tenemos cupos para ver si puede llegar un extremo. No vamos a cerrar la puerta. Si vemos la posibilidad y conseguimos uno que va a ser mejor que lo que tenemos o nos va a dar una mano, bienvenido sea. En ningún momento hemos dicho que no van a llegar más jugadores. Lo que sí he dicho es que no vamos a traer por traer”.

