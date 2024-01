Millonarios se ha convertido en uno de los equipos que más futbolistas surgidos de sus divisiones menores ha vendido en los últimos años, esto debido al gran trabajo que han realizado desde la directiva, cuerpo técnico comandado por Alberto Gamero, entrenadores de las diferentes categorías, que han ayudado a potenciar a varios jugadores.

Uno de los futbolistas que ha mostrado un buen nivel desde que llegó al primer equipo, es el atacante Édgar Guerra, jugador que tan solo tiene 22 años y que pasa por un gran presente con la institución capitalina, por lo menos así se ha dado en el inicio del 2024, con grandes actuaciones, como la que se dio ante el Deportivo Independiente Medellín, anotando un triplete.

Guerra termina contrato con Millos el próximo mes de junio, es por esto que desde a dirigencia van a empezar a trabajar en una renovación del vínculo, pero el jugador tendría también ofertas de otros equipos del fútbol colombiano, y hasta ha sido relacionado con Europa, es por esto que el presidente del ‘azul’, Enrique Camacho, se refirió al tema.

Millonarios no quiere dejar ir a Édgar Guerra

En una entrevista con la emisora Blu Radio en el programa ‘Blog Deportivo’, Camacho confesó que hay otros clubes del FPC que quieren a Guerra y hasta le han hecho ofrecimientos, pero en Millos le harán una propuesta para que se quede. Además, el dirigente del ‘azul’ desmintió que desde la segunda división de España hayan ofrecido por él.

“Sabemos de intereses de otros equipos de Colombia, pero nada concreto. Del fútbol europeo, no conozco alguna información, pero creo que un jugador que se forma en Millonarios y buscan en Europa, no debe ubicarse en Segunda División porque eso puede limitarle profundamente su desarrollo. Debe madurar más para ir a un equipo en el que no tenga que sufrir procesos de ascenso profesional en una Segunda División”, dijo Enrique.

¿Cómo le ha ido a Édgar Guerra con Millonarios?

El canterano del ‘embajador’, anotó tres goles en la primera fecha de la Liga Colombiana I-2023, por lo que es al actual goleador del equipo. En total, el atacante lleva 11 tantos con la camiseta de Millos, en 99 partidos que ha disputado, con una asistencia, también levantó tres títulos, uno de Liga, otro de Copa Colombia y el de Superliga.

