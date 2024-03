Se filtró lo que pasó en el camerino de Millonarios tras la dura derrota vs. Jaguares

Parecen sin respuestas, algunos retroceden trotando y hasta se les nota un cansancio mental, fueron varias de las críticas que recibieron los jugadores de Millonarios luego de perder contra Jaguares el domingo 10 de marzo. ¿Qué pasó en el camerino tras la quinta derrota consecutiva en la Liga Colombiana I-2024? ¡Ya se filtró todo!

Millonarios empezó el primer semestre del año siendo campeón de la Superliga contra Junio de Barranquilla y fue inevitable que los hinchas no se ilusionaran. Llegaron victorias contra pesos pesados del fútbol colombiano como Atlético Nacional y América de Cali, pero la peor crisis en la era de Alberto Gamero estaba por llegar.

No fue una, ni dos ni tres. Ya son cinco derrotas consecutivas que encendieron las alarmas en Millonarios. Y lo más preocupante es que fueron contra equipos que, en el papel, serían inferiores por nómina al equipo ‘Embajador’. Águilas Doradas, Patriotas, Once Caldas, La Equidad y Jaguares, fueron los equipos encargados de hacer que ‘Millos’ volviera a perder cinco partidos seguidos por liga. Algo que no pasaba hace 20 años en el fútbol profesional colombiano.

¿Hay problemas en el vestuario? Luego de la derrota 2 a 1 contra Jaguares, en Montería, Millonarios llegó al 33.3 por ciento de rendimiento en el 2024 y perdió contra los dos últimos equipos de la tabla de posiciones del descenso: Patriotas y Jaguares. Se tocó fondo y ya se filtró la información sobre lo que pasó en el vestuario tras la quinta derrota consecutiva.

A la hora de manejar información sobre Millonarios, Antonio Casale es uno de los más cercanos al equipo azul. El periodista de ESPN y RCN Radio publicó un mensaje en X en el que reveló lo que pasó en el vestuario tras la dura derrota contra Jaguares. La conclusión fue firme y contundente: “Es un grupo sano”.

Se filtró lo que pasó en el camerino de Millonarios tras perder contra Jaguares

Luego de un partido en el que el arquero Álvaro Montero falló para el primer gol y en el que de tres tiros que le hicieron dos fueron gol, Antonio Casale publicó que “hubo reunión en el camerino ayer (10 de marzo) después del partido. Hubo autocrítica, el grupo me dicen, está muy golpeado. Saben que solo ellos le pueden dar la vuelta. No hay problemas internos. Es un grupo sano”.

Lo que Millonarios hará con Gamero en medio de la crisis en la Liga Colombiana

Aunque la pregunta sobre si debe salir del equipo resulta ser inevitable en medio de la crisis que viven en la Liga Colombiana, César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, reveló lo que Millonarios hará con su entrenador: “Ni a Gamero lo van a sacar de Millonarios, ni él va a renunciar. Dos grandes peligros en la alta competencia: El exceso de confianza, es un hoyo negro al que se cae fácil y es difícil salir. Y grave también es no aceptar la enfermedad que se padece”.