The Strongest hace temblar a Millonarios y Flamengo en la Copa Libertadores

El club boliviano sorprendió y demostró que en la altura pueden tener un plus. El volante colombiano Michael Ortega, que en algún momento la prensa de aquel país lo comparó con Maradona, fue titular y salió sustituido al minuto 63.

La razón por la que The Strongest hace temblar a Millonarios y Flamengo es porque por la primera fecha de la fase de grupos, recibió la visita de Gremio de Porto Alegre, el cabeza de grupo y otro favorito al título continental, y le ganó 2-0 en La Paz con goles de Luciano Ursino y Santiago Triverio.

Precisamente, The Strongest es el rival directo del Club Bolívar en La Paz, arman el derbi de la capital de Bolivia y son los equipos más laureados del país. ‘El Tigre’ también está en Copa Libertadores y se ubica en el Grupo C con Gremio de Porto Alegre, Estudiantes de Argentina y Huachipato de Chile.

Vale resaltar que el Club Bolívar es uno de los clubes más grandes del fútbol boliviano y ha podido dar algunos golpes en la historia que demuestran la furia de La Paz con su altura, a lo que siempre temen clubes como Flamengo. Millonarios, que no debería tener problema con esa condición geográfica, tendrá que demostrar su carácter en el estadio Hernando Siles.

Parece que The Strongest muestra el camino y pone a temblar a Millonarios y Flamengo en la Copa Libertadores 2024. Luego del partido en Bogotá, que finalizó 1-1, brasileños y colombianos ven el calendario y ajustan detalles para continuar el camino hacia la gloria, primero tratando de clasificar a los octavos de final del torneo continental.

