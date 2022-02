Doloroso regreso: Gio Moreno volvió a jugar en el Atanasio y las críticas no paran

Los hinchas de Atlético Nacional se expresan en redes sociales tras el regreso del volante Giovanni Moreno al Atanasio Girardot. No fue titular, pero sumó algunos minutos en el partido que se jugó contra Deportes Tolima, que despertó la amargura ya que el verde cayó 1-0, lo que debería ser una fiesta, fue todo un dolor de cabeza.

Atlético Nacional disputaba el partido por la cuarta fecha de la Liga Colombiana I-2022, la paridad continúa, el verde nada que puede dominar a Tolima en ningún escenario, mucho menos en el Atanasio Girardot. Se creía que en esta ocasión podría ser triunfo, con la hinchada en las gradas, pero todo fue diferente.

El blooper de Kevin Mier lo cambió todo, en el segundo tiempo, un remate escueto desde mitad de cancha cogió mal ubicado al arquero que no alcanzó a sacar el balón. Todo un dolor de cabeza. Ingresó Giovanni Moreno al minuto 65 por Daniel Mantilla pero poco pudo hacer para cambiar la historia. No tuvo muchas opciones y los hinchas no le perdonaron.

Gio Moreno volvió a jugar en el Atanasio y las críticas no paran