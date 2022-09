Atlético Nacional estaría muy cerca de confirmar a su nuevo entrenador tras la salida de Hernán Darío Herrera. Por ahora, de manera interina, Pedro Sarmiento asume como el técnico encargado, mientras las directivas buscan la persona correcta para asumir lo más pronto posible.

Actualmente, Atlético Nacional no la pasa para nada bien, quedó hace unos días eliminado de la Copa Colombia 2022 y busca escalar en la tabla de posiciones de la Liga, además que no juega bien y sufre mucho en cada partido. El actual campeón también ha sufrido golpes que han resultado letales, como la no renovación a Giovanni Moreno.

Un mar de complejidades, que se espera sean solucionadas con la llegada del nuevo entrenador. Aparece un nombre en el radar que es muy interesante, teniendo en cuenta el objetivo de Atlético Nacional, que es fortalecer su once titular, jugar bien y promover otra vez las canteras, pensando en la Copa Libertadores 2023.

Según el periodista Felipe Sierra, en Win Sports, el que quiere Atlético Nacional es el español Miguel Ángel Ramírez, un nombre bastante conocido en Ecuador, ya que hizo parte del próspero proceso que tiene Independiente Del Valle y además fue el guía del título de la Copa Sudamericana 2019 en una reñida final ante Colón de Santa Fe.

Un palmarés en Independiente Del Valle que lo hace un candidato fuerte en Atlético Nacional. Miguel Ángel Ramírez también pasó por Internacional de Porto Alegre en Brasil y fue el entrenador de Charlotte de la MLS en su debut en el fútbol profesional en Estados Unidos.