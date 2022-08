Atlético Nacional fue uno de los equipos que no se reforzó para el segundo semestre de la Liga Colombiana, tema que molestó mucho a sus hinchas, pero gran parte de la fanaticada no conocía que un jugador de peso estuvo cerca de llegar.

El portero, Iván Mauricio Arboleda, reveló en una entrevista para Caracol Radio, que estuvo muy cerca de llegar al conjunto 'verdolaga', pero debido a unos inconvenientes con el Rayo Vallecano, no se dio el paso.

“Cuando me di cuenta de que no iba a jugar con Rayo Vallecano, me aparecen varias ofertas para irme a préstamo. Aparece Atlético Nacional y yo tenía la intención de ir, quería jugar y dejé el dinero a un lado. Mi casa está en Colombia y quería compartir con mi familia. No se me dio la oportunidad porque Rayo Vallecano no aceptó las condiciones que ponía Nacional”, dijo Iván Mauricio.

Arboleda ha sido del gusto de Nacional desde hace varias temporadas, pero no se ha podido dar su llegada al conjunto antioqueño.

El excompañero de Falcao García, ya rescindió su contrato con el Rayo Vallecano y ahora se encuentra libre y en búsqueda de un nuevo equipo.

Aquí las palabras de Arboleda sobre su no llegada a Nacional: