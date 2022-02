El delantero Tomás Ángel, de pocos minutos en Atlético Nacional, hizo una curiosa petición a Alejandro Restrepo, DT del club verdolaga. El hijo de Juan Pablo Ángel hace parte del grupo de atacantes conformado por Ruyeri Blanco y Jefferson Duque.

El sueño de Tomás Ángel es tener más presencia con Atlético Nacional y ojalá como titular. En rueda de prensa, el delantero hizo una petición a Alejandro Restrepo, anhelando pueda tener más minutos con el club verde. Podría tener más presencia en la Liga cuando comience en forma la competencia en Copa Libertadores.

"He hablado con el profe y le he dicho que cuando se me dé la oportunidad, que sea en mi posición natural. El año pasado fue complejo. No tuve mucha participación, pero con la Selección fue redondo; ahí demostré que en mi posición tengo con qué", dijo Tomás Ángel en rueda de prensa.