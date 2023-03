Nelson Palacio, jugador de Atlético Nacional y ahora titular indiscutido en el equipo 'verde', no escondió su emoción por la convocatoria a la Selección Colombia de Mayores. El volante dio sus primeras impresiones tras la noticia y ahora ajusta los detalles para la concentración con la 'Tricolor'.

Vale resaltar que la Selección Colombia dio la lista de convocados para los amistosos contra Japón en Corea del Sur, en una gira de preparación por Asia, que le resulta fundamental a Nelson Palacio para mostrar sus capacidades en la zona media de la cancha y ganarse un lugar en este proceso que tiene como objetivo la clasificación al Mundial 2026.

Nelson Palacio se convierte en la única carta de Atlético Nacional en esta convocatoria, que obviamente despierta el orgullo verdolaga. A través de las redes sociales, el volante da sus primeras palabras tras la confianza que le da el técnico Néstor Lorenzo. Habló de la alegría de su familia, de su mamá y su abuelita.

"La verdad es algo que no me imaginaba. Es algo que me tomó por sorpresa, pero que el trabajo que he vendió haciendo está dando sus frutos. Lo que me ha ayudado Nacional ha sido mucho porque aquí me he formado y ahora de grande tiene todas las comodidades para hacer la recuperación. Esto también es de Nacional. A todos mis amigos, mamá, abuela y para todos ustedes", agregó Palacio.