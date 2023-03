Atlético Nacional es uno de los equipos colombianos con mejor infraestructura y una hermosa sede deportiva, la cual es motivo de orgullo de sus hinchas y la directiva del cuadro 'verde', todo acorde del que es considerado el club más grande del país.

Pues siguiendo por ese camino, el conjunto 'verdolaga' informó por medio de sus redes sociales, que inauguraron una nueva cancha sintética, la cual para ellos, es considerada la mejor de Colombia, la cual se encuentra ubicada en la sede de Guarne.

"Hoy inauguraremos en nuestra Sede Deportiva la mejor cancha sintética de Colombia, una meta que se cumple pensando en los futuros talentos Verdolagas", publicó el club 'verde' de Antioquia en su cuenta de Twitter.

La cancha fue estrenada en el partido amistoso entre Atlético Nacional Sub 20 y la Selección Colombia Sub 20, en donde se pudo ver a plenitud el terreno de juego, pero que no dejó las mejores impresiones en algunos fanáticos.

Según se pudo ver en las imágenes, la cancha sintética tenía algunas manchas de color amarillo, las cuales no le daban una buena impresión, por lo que muchos cuestionaron que sea la mejor de su estilo en Colombia.

Aquí un video del estado de la cancha: