La exfutbolista Nicole Regnier no se guarda nada y lanza duras críticas a Atlético Nacional en vivo en ESPN. Sus declaraciones fueron más que polémicas luego de la eliminación del equipo verde de la Copa Colombia 2022 y el agónico empate ante Unión Magdalena, por la octava fecha de la Liga Colombiana II-2022.

No deja de ser una eliminación que causa sorpresas y que queda al borde del fracaso. En los cuartos de final de la Copa Colombia, enfrentó a Junior de Barranquilla, que fue muy superior durante la serie y lo liquidó con un 4-1 en el marcador global. Ahora todas las miradas del equipo verdolaga se centran en la estrella de diciembre.

Las críticas para Atlético Nacional no paran y ahora fue Nicole Regnier la que no perdonó nada. Lo cierto es que el equipo verde no anda bien en este inicio de temporada, ya con una eliminación de Copa y sin mostrar su mejor versión luego de quedar campeón de la Liga Colombiana I-2022.

