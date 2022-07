Emilio Gutiérrez dio la cara en rueda de prensa y ratificó el malestar de las directivas de Atlético Nacional con el ídolo. Por esa razón, no le renovarán más a Giovanni Moreno y se va del equipo.

Ya es oficial: Presidente de Nacional confirmó que no contarán más con Gio Moreno

Muchos pensarían que todo es júbilo en Atlético Nacional luego de consagrarse como nuevo campeón del fútbol colombiano. Sin embargo, es todo lo contrario. Luego de ganarle la final a Deportes Tolima, se generó un malestar interno que podría desembocar en una ruptura del vestuario y el inminente descontento de los hinchas del cuadro Verdolaga.

Ester viernes, 8 de julio, Emilio Gutiérrez ofreció una rueda de prensa en la que confirmó que Giovanni Moreno no será más jugador de Atlético Nacional. La directiva decidió prescindir de sus servicios luego de que el jugador expusiera, de forma pública, que el técnico Hernán Darío 'el Arriero' Herrera no contaba con un contrato acorde a su posición en uno de los clubes más grandes del país. Por esta férrea defensa a su DT, el club decidió hacerlo a un lado y no contar más con él.

"El impase en la rueda de prensa del título no estuvo alineado con la institucionalidad. Un error que generó malestar en la organización. Se estudió el caso y se decidió su no continuidad. La rueda de prensa no correspondió a los principios".

En esa misma rueda de prensa, Gutiérrez además confirmó que el 'Arriero' seguirá siendo el DT de Atlético Nacional por lo que resta de 2022.

Desde ya, hay malestar en la interna del equipo por la decisión de no renovar a Giovanni Moreno y los hinchas del club ya manifestaron su enorme malestar por las decisiones que se están tomando con el equipo profesional. En todo caso, el volante no seguirá con el Verde tras seis meses de su regreso y ahora buscará un nuevo equipo que le abra las puertas.