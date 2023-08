Atlético Nacional no pasa por su mejor momento a nivel dirigencial, si bien los resultados son una montaña rusa, los hinchas siguen pensando en lo que será el futuro del club, pues no se siente conformes con la situación actual que vive el equipo. La preocupación no solo invade el corazón de los aficionados, sino también de jugadores que pasaron por el club.

León Darío Muñoz, quien en su momento fue un referente de la institución, hizo un llamado a los directivos de Atlético Nacional. Incluso llegó a mencionar el descenso, tema que está lejos de un futuro cercano, pero que alcanza a inquietar a algunos seguidores.

” La parte directiva de Nacional tiene que recomponerse, tienen que evaluar porque es triste lo que están haciendo con el club. No sé qué es lo que tiene que pasar en Nacional para que los directivos cambien, ¿qué descienda?”, dijo Muñoz en el ‘Alargue’ de Caracol Radio.

Atlético Nacional viene de caer eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda en una llave donde tomaron ventaja de 4-2 en el Atanasio Girardot, pero que perdieron en Argentina 3-0. Además, otro fuerte golpe fue la final perdida ante Millonarios en la Liga Colombiana.