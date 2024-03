Atlético Nacional no pudo con el Bucaramanga y empató en el Atanasio

Atlético Nacional recibió al Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga Colombiana I-2024, juego que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, el cual terminó con un pobre empate 0-0, resultado que no le es nada favorable al cuadro antioqueño, teniendo en cuenta la necesidad de resultados por el que pasa.

El trámite de los primeros minutos del encuentro, fueron con los antioqueños tratando de salir en búsqueda del marcador, pero el cuadro ‘Leopardo’ dejó clara su postura, que era la de aguantar y tratar de sacar su portería en cero, como lo ha hecho en gran parte de los compromisos que ha disputado a lo largo del campeonato.

Atlético Nacional lo intentó ante Bucaramanga

A lo largo del primer tiempo, el ‘verdolaga’ buscó poder acercarse a la portería de Aldair Quintana, pero la falta de claridad en el último cuarto de cancha lo evitaba, además de lo bien que se defendió el equipo santandereano, lo que generaba impaciencia en las tribunas, que se encontraban vacías en su mayoría, por la falta de acompañamiento del público.

En el segundo tiempo, fue Nacional el que trató de llegar al gol, pero no era eficaz, mientras que Bucaramanga tenía algunas acciones de contragolpe, que no logró aprovechar para inquietar al portero Harlen Castillo, por lo que por momentos, el compromiso se hacía aburrido, lo que desató la molestia de los aficionados.

Atlético Nacional se aleja de la clasificación

A pesar de las ganas, el ‘verde’ de Antioquia no pudo con Bucaramanga y no pasó del empate 0-0, resultado que lo deja en el puesto 17 de la Liga Colombiana I-2024 con 10 puntos, quedado muy lejos de los puestos para ingresar al grupo de los ocho, tema que sin duda genera preocupación a los hinchas, que no esperan unas finales sin su equipo.

Ahora el ‘verdolaga’se medirá en la jornada 12 a Boyacá Chicó, duelo que se disputará en el estadio La Independencia de Tunja, el próximo sábado 16 de marzo a las 6:20 PM, en donde tendrá la obligación de quedarse con los tres puntos, ya que de no hacerlo, quedaría a un paso de una prematura eliminación.