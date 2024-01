El mercado de pases del fútbol colombiano continúa con sus respectivos movimientos y uno de los grandes protagonistas es Atlético Nacional, considerado el club más grande de Colombia. Siempre se gana las miradas en cuanto a salidas, renovaciones, fichajes, etc. El club verdolaga, bajo las órdenes del joven técnico John Jairo Bodmer, rearma su plantel para el inicio de la temporada, donde tendrá responsabilidades en la Copa Libertadores y como siempre, será favorito en la Liga Colombiana.

En esta ocasión, la noticia está por los lados del volante Jhon Duque. ‘El Ingeniero’ logró rematar de gran manera el año 2023, siendo titular en el esquema del joven técnico Jhon Jairo Bodmer y madurando el tándem con Robert Mejía. Ambos futbolistas se perfilan en la titular del año 2024, en donde Atlético Nacional enfrentará la Copa Libertadores, Copa Colombia y Liga Colombiana.

Precisamente sobre Jhon Duque, confirman que ‘El Ingeniero’ renovó su contrato con el club verdolaga por seis meses más, con la posibilidad de ampliarlo a un año. Noticia que muchos hinchas del ‘verde’ aplauden, pues consideran a este jugador un guerrero en el medio campo y su sacrificio es bien valorado por el cuerpo técnico.

Alinea Sport, la agencia encargada de la representación de Jhon Duque, fue la encargada de ratificar la renovación de contrato en Atlético Nacional. Vale resaltar que este volante tenía pendiente una valoración médica en uno de sus tobillos, con una delicada cirugía de por medio que parece aún no se aplicará. “No sé si operarme, no sé qué venga, pero hoy estoy acá celebrando un título, sabía que Dios no me iba a dejar”, dijo en Win Sports el día que ganó la Copa Colombia con el gigante paisa.

¿Recambio para Duque y Mejía en la primera línea?

A su vez, en esta ventana de transferencias ha surgido un nombre en el entorno del equipo paisa que podría ser nuevo refuerzo y variante de Robert Mejía y Jhon Duque en la primera línea. Se trata de Joaquín Vergés, un volante uruguayo que milita en el fútbol ecuatoriano. Fuentes cercanas al gigante antioqueño confirman que este centrocampista está muy cerca de firmar un nuevo contrato en el FPC.

Joaquín Vergés llegaría a Atlético Nacional con continuidad desde Ecuador. Con el Gualaceo jugó 30 partidos en la Liga Pro de Ecuador y marcó 11 goles. También jugó en el 9 de octubre y en el Jiracal de Costa Rica. Asimismo, ha desarrollado gran parte de su carrera en Uruguay, en clubes como Rentistas, Wanderers y Tacuarembó. Habrá que mirar si esta novedad que filtró el periodista Eduardo Luis tiene feliz término.

Joaquín Vergés es un volante que puede desempeñarse en la primera línea, como un volante ‘ocho’ y toca el área rival. Es un elemento que puede dar ‘una mano’ a la posición ocupada, en este momento, por Jhon Duque y Robert Mejía.

Encuesta ¿Cree que es una buena noticia en Nacional la renovación de contrato de Jhon Duque? ¿Cree que es una buena noticia en Nacional la renovación de contrato de Jhon Duque? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.