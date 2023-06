El equipo femenino de Independiente Santa Fe sigue demostrando su jerarquía poderío en la Liga femenina de Colombia. Las Leonas jugarán una nueva final y consiguieron su clasificación a la última instancia luego de encajar un partido perfecto ante Atlético Nacional en El Campín. Tras empatar 1-1 en Medellín, el conjunto bogotano cerró la llave en casa y paseó al equipo antioqueño por 4-0.

Por el resultado, muchos pensarían que la portera de Atlético Nacional pasó un verdadero infierno en Bogotá ante las jugadoras de Santa Fe. Se trata de Vanessa Córdoba, muy conocida en el fútbol colombiano por ser la hija de uno de los mejores porteros en la historia del país, Óscar Córdoba. Tras el juego, entregó una valiosa reflexión a pesar de la dura derrota.

Tras el 4-0, Vanessa Córdoba fue consultada por algún consejo de su padre en esos días difíciles del fútbol, cuando un portero recibe muchos goles. Ella lo relató y aseguró que es la misma filosofía que aplica para su vida deportiva.

“Mi papá nunca llegó a casa triste y su filosofía siempre fue decir: ‘Hoy es el mejor día de mi vida’… Me lo terminó de enseñar el día que murió mi abuelo. Si él me lo dijo ese día, el 4-0 no me va a arruinar el día“.

“Fue un día fantástico con un resultado que no quería, al que uno tanto le teme. Pero fue más el susto al golpe que el golpe en sí. De esto no nos vamos a morir”.