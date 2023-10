Atlético Nacional sufrió una dolorosa derrota en el clásico ante el Deportivo Independiente Medellín por la fecha 17 de la Liga Colombiana II-2023, en el debut del nuevo entrenador Jhon Jairo Bodmer, resultado que dejó muy molesta a la afición, la cual expresó su inconformismo con la dirigencia y los jugadores con cantos al final del compromiso.

Uno de los jugadores que tuvo una aceptable presentación en el ‘verde’ fue el atacante Dorlan Pabón, quien fue uno de los que más empujó a sus compañeros para que fueran por el triunfo, corrió, metió y anotó el único gol del equipo, en donde festejó con su habitual celebración poniendo sus manos en su cara en símbolo de sueño.

Pues precisamente por ese festejo, en las redes sociales y algunos jugadores del DIM lo tomaron como burla e imitaron la celebración del futbolista del ‘verdolaga’ con algunos comentarios contra el atacante, es por esto que Dorlan se refirió al tema en la última rueda de prensa del ‘Rey de Copas’.

‘Memín’ fue consultado sobre lo que hizo el jugador del Medellín, Felipe Pardo, quien en sus redes sociales se burló con el festejo y lo mandó a dormir, a lo que Pabón contó que su festejo no va dirigido contra nadie, solamente lo hace porque se le vio al basquetbolista de la NBA de los Golden State Warrios, Stephen Curry.

“Yo no le paro bolas a eso. Ellos piensan que mi celebración es para ellos y no. Un jugador como Curry, en una final, celebró así y me gustó, pero yo no mando a dormir a nadie ni nada. Ellos pueden celebrar como quiera, la respeto. Lo que hagan me resbala. Solo pienso en mi familia, en mis compañeros, pero lo que pase en redes no me interesa”, dijo Dorlan.

Dorlan Pabón pide pasar la página del clásico

Además de lo del festejo, ‘Memín’ se refirió a lo que fue la derrota contra el DIM, de la que aseguro que lastimosamente en ocasiones las cosas no salen bien, pero no hay que quedarse en la derrota y pasar la página: “Estamos entre los ocho, peleando una semifinal, hay veces que las cosas no salen como uno lo planea, pero trabajamos día a día para hacerlas bien… Lo que pasó el fin de semana ha sido complicado, pero eso hay que dejarlo a un lado y pensar en el partido del jueves”.

Además, Dorlan aseguró sobre la titularidad que: “Uno debe ganarse el puesto a diario, si no lo hago bien, podrán a otro jugador en mi lugar. Soy una persona ganadora, no me gusta perder. La actitud y las ganas no se pueden negociar”, dijo el talentoso futbolista del ‘verde’ de Antioquia.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El próximo duelo del ‘verdolaga’ será el juego de ida por la semifinal de la Copa Colombia ante el Deportivo Pereira, duelo que se llevará a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense el jueves 19 de octubre a las 8:00 PM, juego en el que se espera el acompañamiento de las dos fanaticadas.

