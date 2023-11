Atlético Nacional y Millonarios definirán al campeón de la Copa Colombia, cuando se midan en el duelo de vuelta en el estadio Atanasio Girardot, compromiso en el que no hay un claro favorito, teniendo en cuenta lo que fue el juego de ida, en donde los antioqueños tuvieron una buena presentación y no se dejaron superar por los bogotanos.

El cuadro ‘verdolaga’ buscará sacarse la espina de lo que fue la final de mitad de año por la Liga, en donde fue Millos el que se quedó con el título, tras ganar desde los remates del punto penal, pero hay que tener en cuenta que a lo largo del año 2023, no ha podido ganarle al ‘azul’, racha que espera vencer.

Pues para la esperanza de los aficionados del ‘verde’ de Antioquia, hay un dato muy favorable de cara a lo que será la final, el cual es que Nacional ha disputado hasta el momento 5 finales de Copa Colombia, ganándola todas, por lo que tiene el récord de ser el equipo con más títulos de este torneo en el fútbol colombiano.

Además, el único antecedente que tienen estos dos equipos disputando una final de Copa Colombia, es favorable para los antioqueños, cuando le ganó el título a Millos en el año 2013, tras un empate en Bogotá 2-2 y ganar en Medellín 1-0, con lo que festejó el que en su momento fue la segunda Copa, tras la ganada en 2012, más las que después consiguió en 2016, 2018 y 2021.

Jhon Jairo Bodmer piensa en el título

Previo al compromiso, el entrenador de Atlético Nacional habló en rueda de prensa de lo que será el partido y la primera final para él dirigiendo al ‘verde’, por lo que hizo una llamativa confesión, en donde contó lo que está sintiendo a pocas horas de que se dé el pitazo inicial, viviendo todo lleno de muchas emociones.

“Al máximo, emociones, miles y sentimientos, hay mariposas en el estómago. Hay expectativa y muchos sentimientos, pero lo disfruto al máximo, con grandes personas, una plantilla maravillosa, gente como Pacho (Maturana), René Higuita que quieren lo mejor para nosotros, y estoy feliz de vivir esto y ojalá mañana podamos levantar la Copa”, dijo el entrenador bogotano.

Lo que deberá hacer Atlético Nacional pasa ser campeón

Bodmer también habló de lo que se necesitará para ganarle a Millonarios, e indicó que: “Para conseguir un título como este se necesitan muchas cosas. No es solo la estructura o los detalles tácticos y técnicos, todo esto no es válido y no va a funcionar si el grupo no tiene esa unión, si no hay esa unión, si en el camerino no se respira por un mismo ideal y eso se construye con un proceso, no es de un día para otro. Acá creo que los muchachos van por un buen camino”.

