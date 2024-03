Llegó la hora de explicar la crisis que vive Atlético Nacional. Una situación que activó los comentarios en el fútbol colombiano. Estamos hablando de una de las instituciones más importantes del balompié del país. Es considerado el equipo más grande de Colombia, pero que en estos momentos está en gran depresión por los resultados negativos y fuertes enfrentamientos entre hinchada y directivos.

Mauricio Navarro, presidente del ‘Verdolaga’, brindó una rueda de prensa, donde despejó dudas y aseguró que no habrá renuncias en la dirigencia. Precisamente, unas directivas muy señaladas por los malos resultados, en un presente que parece tocar fondo. Ahora, todas las ilusiones se colocan en el trabajo del técnico uruguayo Pablo Repetto. Y a toda la crisis también se agrega la inesperada renuncia de Dorlan Pabón, quien prefirió dar un paso al costado por el tenso ambiente que se vive en el equipo.

En este caso, el personaje principal es Benjamín Romero, el vicepresidente ejecutivo de Atlético Nacional, con pasado por Millonarios y Alianza Lima, quien es fuertemente señalado por la hinchada y se le está pidiendo la renuncia. Mientras su colega Mauricio Navarro hablaba en rueda de prensa, ‘Benja’ fue captado en medio de un gesto que causó indignación en los hinchas.

Todo pasó cuando una de las periodistas que asistió a la rueda de prensa preguntaba qué pasaría si se empata o pierde contra Atlético Bucaramanga, el próximo rival de Nacional, de si había límites y si de pronto han analizado la renuncia, teniendo en cuenta que la hinchada no los quiere.

“Iniciaron diciendo que no está contemplada la renuncia, que eso lo debe tomar la dirigencia, que vienen a dar la cara, pero ¿para ustedes qué es asumir la responsabilidad con el tema de las contrataciones y los malos resultados, qué pasa si el fin de semana Nacional empata o pierde con Bucaramanga? ¿Ustedes no se han preguntado en que son el problema y la hinchada no los quieren, han pensado en hacerle un bien al equipo y renunciar?”, dijo la periodista Alejandra Cardona.