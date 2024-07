El segundo semestre de 2024 promete ser uno muy interesante para Atlético Nacional. Se tomaron varias decisiones importantes a nivel dirigencial y el equipo fue uno de los que mejor se reforzó en Colombia. En su regreso al Atanasio Girardot, la hinchada volvió a responder en las tribunas y el plantel ya respondió con dos victorias en sus primeros dos partidos. En el último juego estuvo presente Daniel Muñoz, jugador que brilló en la Copa América y que volvió a Medellín para alentar al Verdolaga. Estuvo en la tribuna popular, compartiendo y cantando junto con los demás fanáticos.

Sin duda alguna, Daniel Muñoz fue uno de los que se robó todo el show en el Atanasio Girardot. Mientras Atlético Nacional enfrentaba al América de Cali, él decidió ir al lugar que siempre ocupó en este escenario, antes de convertirse en futbolista profesional. Sin pensarlo dos veces, fue a la tribuna sur del estadio y se mezcló con toda la barra popular. Como un hincha más, alentó al equipo Verde hasta que sonó el pitazo final.

Daniel Muñoz, a todo grito cantando contra Millonarios y América

Como es conocido, Daniel Muñoz siempre fue fiel seguidor de Atlético Nacional en su infancia y juventud. Mientras acompañaba al equipo en el Atanasio, perseguía su sueño de ser jugador profesional. Pasó de ser barrista a vestir la camiseta del Verde en el campo de juego. Ahora es un futbolista de élite, pero no se olvida del lugar de donde vino. Recuerda todas y cada una de las canciones que tiene la barra del equipo Verdolaga, para alentar o cargar a los rivales. Algo muy tradicional en este deporte.

En su regreso al estadio como hincha, se le vio saltando y brindando para apoyar a Atlético Nacional. Una cámara lo grabó justo en un momento de locura absoluta en las tribunas. Ese video no tardó en volverse viral en TikTok, donde se ve a Daniel Muñoz cargando contra América y Millonarios. A todo grito y pulmón, el futbolista canta el popular ‘Himno a nuestros hijos’ a una sola voz con ‘Los del Sur’.

(VIDEO) Daniel Muñoz en el Atanasio Girardot, cargando contra Millonarios y América

¿Qué dice la canción que entona Muñoz?

América corriste en el pascual

Corriste en Medallo sin parar

Porque fuimos a Tokio y nadie más,

Millos, vos que andas siempre en tanquetas no hables más…

Que allá en Bogotá somos local,

Y es que libertadores no tendrán, no tendrán

Sírvame cerveza, sírvame más guaro

Que la vuelta este año damos.