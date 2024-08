Este mercado de pases fue una gran prueba de todo este proceso. Atlético Nacional transfirió a tres canteranos al fútbol internacional: Óscar Perea, Andrés Salazar y Edier Ocampo lograron cumplir el ciclo en el fútbol colombiano y ahora esperan brillar en una nueva temporada en el exterior. Y por qué no, ganarse un lugar en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Atlético Nacional no baja la guardia y sigue firme en su estrategia en medio del afán por ser campeón del fútbol colombiano. Los observadores extranjeros saben que en Colombia pueden encontrar gran ‘materia prima’ y Atlético Nacional se roba las miradas siempre. En este mercado de pases, sus canteras demuestran que son de las mejores del país. Parece que con Sebastián Arango Botero en la presidencia, el ritmo en las categorías menores del ‘verde’ no va a cambiar y la esencia se mantendrá. La idea del equipo es continuar cumpliendo el sueño de muchos jóvenes de jugar en Europa, mientras aumenta sus ingresos.

