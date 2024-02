Atlético Nacional perdió este viernes 3-2 frente al Deportivo Cali en condición de visitante en un partido lleno de emociones. El resultado despertó nuevamente el enojo de los hinchas del conjunto ‘verdolaga’, pero lo que nadie se esperaba era que uno de ellos interrumpiera la rueda de prensa del entrenador Bodmer para encararlo, insultarlo y reclamarle por el mal momento que atraviesa el equipo.

Grabaron a hincha que encaró a Jhon Bodmer en rueda prensa

Cuando Jhon Bodmer intentaba dar una respuesta sobre el balance del partido, increíblemente, un hincha ingresó a la rueda de prensa. La transmisión oficial solo captó la cara del entrenador que se vio sorprendido, pero uno de los periodistas que estaba en la sala, alcanzó a grabar la cara del hincha.

Al parecer una persona de seguridad fue la encargada de tomar al hincha y sacarlo del lugar, mientras este le decía cosas al entrenador y le pedía que les diera un mensaje a los directivos. De inmediato el jefe de prensa decidió acabar con la rueda de prensa.

El video del hincha

Lo que alcanzó a decir Bodmer en rueda de prensa

“Me quedé en el banco reflexionando porque el grupo hizo un gran partido. El resultado puede que sea negativo, pero miro las cifras, el desarrollo del juego, las oportunidades de gol, los intentos de remate, cuántas veces pisamos el área de Cali. Vi que el grupo hizo un gran partido. Seguramente será para polemizar, pero los números no mienten. El resultado tampoco. No es el que uno quiere. Me quedo reflexionando: qué falta hacer para que todos los números tan buenos que se hacen durante los 100 minutos se materialicen en un resultado positivo”, dijo el entrenador.