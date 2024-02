A las afueras del Atanasio Girardot no para la indignación, muchos hinchas cantan y exigen que se vayan los directivos de Atlético Nacional, pues la situación es crítica y nunca antes se había visto tal desastre y crisis en el club verdolaga. Era enorme el pesimismo que los jugadores en la cancha ya tenían todo perdido desde la parte anímica.

De esta manera, Atlético Nacional suma un nuevo fracaso en el ámbito internacional y ratifica la crisis. Está a la espera de que el uruguayo Pablo Repetto se una a los trabajos para que el club pueda mejorar su rendimiento y los resultados en la Liga Colombiana. No hay duda que el entrenador uruguayo le tocará prácticamente comenzar de cero tras el poco fútbol que se vio ante Nacional de Paraguay.

En las pantallas de televisión se observan los fanáticos abandonando las gradas del Atanasio, con una mala cara que no es para menos. Iba el minuto 73 del compromiso cuando fueron enfocados los hinchas bajando las escaleras del máximo escenario de Medellín. Los que sí se quedaron, esperaron hasta el final para encender los cánticos contra Benjamín Romero, Carolina Ardila y Mauricio Navarro.

Y es que de la manera más insólita fue goleado en Medellín. Es un momento que resalta la enorme crisis del equipo verde y la falta de ambición en cuanto a los objetivos, que siempre deben ser el ganar títulos y ser competitivo tanto en el fútbol colombiano como en el exterior, pero, actualmente, la situación está muy lejos de esos momentos de gloria. Las imágenes de los hinchas abandonando no pasan desapercibidas en las redes sociales.

Atlético Nacional pasó vergüenzas con Nacional de Paraguay y redondeó una dolorosa derrota para quedar eliminado en fase previa de la Copa Libertadores 2024, una imagen que muchos hinchas no soportan y que causa indignación, pues la crisis parece tocar fondo y los directivos son los señalados. El enojo de las barras no es para menos luego de este papelón internacional. En un desolador Atanasio Girardot, varios fanáticos prefirieron abandonar las gradas antes de que la tristeza fuera peor.

