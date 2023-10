El joven entrenador bogotano de ascendencia suiza, Jhon Jairo Bodmer, asume de manera interina el cargo de técnico en Atlético Nacional en reemplazo del brasileño William Amaral. Una inesperada, radical y sorpresiva decisión del equipo verde.

Luego de la derrota 2-1 ante Unión Magdalena en Santa Marta, la resistencia contra William Amaral era mucho más fuerte. Los directivos del equipo prefirieron entablar un diálogo con el entrenador y se acordó que el brasileño no va más en la dirección técnica del club, dejándole el lugar a Jhon Jairo Bodmer.

Más allá de la polémica decisión, resulta ser una gran oportunidad para Jhon Bodmer. Será su principal reto en su joven carrera como entrenador de fútbol profesional y anhela rematar de gran manera el año 2023.

Y es que Atlético Nacional lo necesita, teniendo en cuenta que perdió la final de la Liga I-2023 ante Millonarios y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Racing. Con Copa Colombia y el torneo finalización, el ‘verde’ debe estar en la pelea por los títulos en estos meses.

Jhon Jairo Bodmer: experiencia mundialista y ‘sangre joven’ para Nacional

Jhon Jairo Bodmer, de 41 años, está a cargo del equipo Sub 20 desde septiembre pasado, tratando de mantener la visión en las canteras y perfeccionando el talento que llega al primer equipo. Su experiencia es vital para el desarrollo en uno de los puntos importantes de Atlético Nacional.

Sus ruedas de prensa e intervenciones dejan ver su preparación y su pasión por ganar en el fútbol. Pareciera que tiene el ADN de Atlético Nacional y es el momento, ante lo sucedido con Amaral, que pueda mostrarse y quedarse como DT en propiedad.

En el fútbol colombiano, Jhon Bodmer ya dirigió a Tigres, Jaguares y Valledupar, donde dejó buenas sensaciones y un entrenador del futuro en el fútbol colombiano. Por si fuera poco, fue el asistente técnico de la Selección Costa Rica.

“Me identifico mucho con mi idea de juego (en Nacional). Me gustan los equipos propositivos, asociativos, que jueguen y más allá de que jueguen bien, sean productivos dentro del ser propositivos. Buscaré que sea un equipo intenso y vaya en búsqueda de resultados positivos con buen juego”, dijo Jhon Bodmer en su presentación en Atlético Nacional.

En su paso por Costa Rica, tuvo como entrenador a Luis Fernando Suárez, del que seguramente aprendió temas futbolísticos y manejos de camerino. Su momento en Nacional dependerá que estas dos cosas vayan de la mano, lo que le daría la plena confianza en la hinchada y directivos.

Palabras de Bodmer en su presentación en Atlético Nacional

“Soy entrenador desde el año 2010. Son casi 14 años en la labor como entrenador de fútbol profesional. Son muchas cosas, muchos aprendizajes. Tuve un ascenso a primera división en una campaña exitosa con Tigres. También, estuve en Jaguares y en Valledupar, en un convenio con Nacional”, dijo Jhon Bodmer.

“He estado en una Selección nacional, he estado en dos Copas Oro, Ligas de Naciones de la Concacaf. Entonces, estoy muy contento por la oportunidad que Dios y el futbol me han brindado. He dirigido muchos jugadores que han pasado por mis procesos. Kevin Mier, Jair Mena y Nelson Palacios fueron dirigidos por mi. En la selección tuve la oportunidad de trabajar con Keylor Navas, Joel Campbell, Francisco Calvo, entre otros”, agregó el bogotano.