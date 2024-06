Uno de los temas que siempre ha perseguido y generado controversia sobre Atlético Nacional, ha sido el supuesto apoyo que tuvo Pablo Escobar en el club, en donde ha surgido la versión de que el fallecido delincuente, habría pagado para que el conjunto ‘verdolaga’ ganara la Copa Libertadores de 1989, tema del que han surgido muchas versiones.

El estigma contra el cuadro ‘verde’ de Antioquia sobre el aparente vínculo de Escobar con la institución ha llegado a nivel internacional, tanto que han entrevistado a ex árbitros que han contado que fueron intimidados en su momento cuando viajaban a Medellín en los partidos de Libertadores a pitar los partidos de Nacional.

Francisco Maturana, habló de la la Libertadores de 1989

Sobre el tema habló como pocas veces lo ha hecho el reconocido entrenador Francisco Maturana“, quien fue el técnico encargado de dirigir al Nacional que logró el título de la Libertadores que venció en la final por penales a Olimpia de Paraguay en la ciudad de Bogotá en 1989, en donde quiso limpiar el nombre del equipo y del trofeo conseguido.

‘Pacho’ fue consultado sobre si ¿Pablo le compró la Libertadores a Nacional?, a lo que el experimentado entrenador y actual miembro de la parte administrativa y deportiva del club, aseguró que, por el contrario, Pablo no quería al ‘verde’, ya que era hincha acérrimo del Independiente Medellín, algo que él sabía desde siempre, cuando lo conoció desde joven.

“Pablo era un acérrimo hincha del DIM, si Pablo hubiera querido hacer algo por Nacional, estoy seguro de que hubiera sido destruirlo… no naba nada por Nacional, pero la gente por minimizar sale con este cuento y no saben quién era Pablo Escobar”, dijo Francisco en una entrevista para Kienyke, en donde resaltó que en esa época había una gran rivalidad con el Medellín, por lo que no cree en que hubiera ayudado a Nacional.

Polémica por las palabras de Francisco Maturana

Las declaraciones de ‘Pacho’ generaron controversia en las redes sociales, debido a que algunos hinchas de Nacional están de acuerdo con Maturana y aseguran que nunca hubo un apoyo de Pablo para el club ‘verde’, mientras que otros cuestionaron a Francisco por llamarlo ‘Don’ y no creen en lo dicho por el entrenador.

