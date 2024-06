Eudalio Arriaga reveló por qué Francisco Maturana no lo puso en la final de la Copa América 2001 que ganó la Selección Colombia.

“¿Y yo?”: Arriaga y la historia de por qué Maturana no lo puso en la final de la Copa América 2001

Había un ambiente tan bueno que hasta se tomó de buena manera el hecho de no jugar la final que terminaría representando el único título en la historia de la Selección Colombia de mayores. Eudalio Arriaga habló en exclusiva con BOLAVIP y reveló la mejor anécdota que vivió en aquella Copa América 2001 que ganó la Tricolor.

‘El Cojo’, como le dicen de cariño en el mundo del fútbol, tiene intacto el momento en el que se enteró que iba a ser uno de los 23 jugadores convocados por Francisco ‘Pacho’ Maturana para disputar una Copa América que estuvo cerca, muy cerca de no disputarse.

“Fue un momento inexplicable porque el asistente del profe ‘Pacho’ era Alexis Mendoza y me decía que el profe tenía muchas intenciones de llamarme o convocarme a la Selección. Era mi primera convocatoria a una Selección de mayores. Imagínate, era una felicidad inmensa. El primer día llegar a esa convocatoria… Por esos días el país tenía mucho conflicto de si se iba a hacer la Copa América o no. O sea, como una doble felicidad, porque se pudo lograr y aparte de eso era mi primera convocatoria”, afirmó Eudalio Arriaga.

La imagen que tenían de Colombia en países como Argentina y Brasil era tan grave a nivel seguridad que la Albiceleste renunció a participar en la Copa América 2001 y el equipo brasilero llegó a territorio colombiano sin figuras como Ronaldo y Ronaldinho. Arriaga se encargó de contar cuál fue el firme mensaje de la Conmebol ante estas decisiones del seleccionado argentino y brasilero.

Arriaga jugó la Copa Confederaciones 2003. (Foto: Imago)

“Nosotros éramos un país que teníamos muchos conflictos de violencia, se hablaba mucho a niveles del exterior que supuestamente aquí no te podías salir a la calle porque te mataban y te secuestraban. Hemos tenido esa fama a nivel mundial, ellos tomaron la opción de no venir, pero bueno, fue respetable. Se compitió con un equipo que para mí fue de los partidos más difíciles que hubo en la Copa América que fue Honduras, pero bueno, se respetó eso y como dijo la Conmebol: ‘La Copa América se hace venga o no venga Argentina'”, le contó Arriaga a BOLAVIP.

El camino de Colombia para llegar a la final de la Copa América 2001

Con la premisa que era un grupo de jugadores en el que no importaba quién hacía el mejor gol, pase, túnel o enganche, Eudalio Arriaga reveló que el entrenador Francisco Maturana les dijo que “tenemos la oportunidad de cambiar el país, de darle una alegría inmensa a este país que estamos en tanto conflicto“. Manos a la obra, la Selección Colombia llegó a la final invicta, sin recibir una sola anotación y con 10 diez goles marcados.

Fase de grupos: Colombia 2-0 Venezuela.

Fase de grupos: Colombia 1-0 Ecuador.

Fase de grupos: Colombia 2-0 Chile.

Cuartos de final: Colombia 3-0 Perú.

Semifinales: Colombia 2-0 Honduras.

Eudalio Arriaga y la historia de por qué no jugó la final de la Copa América 2001

-¿Cómo fueron los momentos previos a la final de la Copa América 2001?

–No se podía dormir por la intensidad, era nuestra primera final. Hablo en nombre propio, no ve uno la hora que sea el partido y el país conmocionado por lo que vivíamos, por lo que podíamos lograr. Era un caos tanto interno como externo, pero bueno… Gracias a Dios como lo dijo el profe ‘Pacho’, y recalco, le pudimos dar esa alegría al país y es un orgullo que pertenecimos a esa selección.

-¿Qué les dijo Francisco Maturana en el entretiempo de la final contra México cuando iban empatados?

-Sabíamos que era difícil, pero teníamos la convicción que era la oportunidad de darle ese triunfo al país, de darle la primera copa y ‘Pacho’ decía que miráramos no solamente el estadio, que miramos todo lo que habíamos hecho y todo el país que teníamos atrás. De verdad que ese día estaba el país unido porque me tocó vivirlo del estadio al aeropuerto y del aeropuerto a mi casa. Creo que esa unión hizo la fuerza.

-¿Cuál fue la mejor anécdota de esa Copa América?

-El día de la final siempre era como la primera opción de entrar porque Jairo Castillo se había lesionado en el primer partido y Víctor Hugo Aristizábal venía con molestias y no se quería perder la final. El primer cambio era yo. Entonces, estos días nos recordamos, empecé a calentar cuando Víctor sale lesionado y creí que el primer cambio era yo, cuando ‘Pacho’ toma la decisión y dice: ‘No, entra Jairo’. Me quedó como: ‘Wow. ¿’Pacho’ y yo?’. Entonces, siempre lo recordamos y Víctor me dice: ‘Pacho te falseó, en vez de meterte, metió a ‘El Tigre’. Pero bueno, gracias a Dios Jairo pudo entrar bien y tener su buena final porque él se lesionó en el primer partido contra Venezuela.