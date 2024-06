“Tras aceptar la solicitud, hicimos la planeación y se recogió la siguiente información: el equipo debía estar acá 20 o 25 días y ya las barras estaban buscando casa en Manizales, pero también cómo hacer actos vandálicos en los símbolos de la ciudad, como la Catedral y El Cable. Eso sin contar las perturbaciones en los barrios. Por eso volvimos a revisar todo y dijimos que no y es definitivo “, dijo Paula Andrea Sánchez, secretaria del Interior de Manizales.

En días pasados, Atlético Nacional hizo la solicitud y veía con buenos ojos poder jugar de local en este escenario y alternar la localía con Once Caldas. La respuesta había sido positiva, según comentó el periodista Julián Céspedes en la red social X. Se creía que era un inconveniente solucionado, pero todo ha cambiado luego de que la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría del Interior, diera las razones para cerrar las puertas.

Debido a la disposición de la FIFA por el Mundial Femenino Sub 20 que se jugará en Colombia, Atlético Nacional tendrá que buscar estadio para disputar algunos compromisos en el segundo semestre de 2024. La Copa Mundo comenzará el próximo 31 de agosto y finalizará el 22 de septiembre. El Atanasio Girardot estará ocupado, pues la ciudad de Medellín fue elegida como una de las sedes, así como Cali y Bogotá.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.