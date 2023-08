Atlético Nacional no pasa por su mejor momento a nivel institucional tras varias decisiones tomadas por parte de la directiva y que genera discordia con los aficionados. El conjunto ‘verdolaga’, que en cuanto a resultados no le ha ido mal, pues desde el 2021 ha ganado varios títulos y este año llegó a una final, ha generado incertidumbre en su hinchada que no sabe qué pasará en un futuro a mediano plazo.

A todo esto, se sumó una nueva noticia que lamentaron los hinchas. El club antioqueño entregó una información delicada sobre una intervención quirúrgica a la que fue sometido el ídolo, René Higuita. El exportero fue operado de su rodilla.

Nacional escribió: “le deseamos una pronta recuperación a nuestro ídolo @higuitarene después de su operación de rodilla”. Los comentarios no se hicieron esperar: “lo único que faltaba en este circo, que se lesionara René Higuita”.

El verde de la montaña tiene todo listo para recibir este jueves a Racing de Avellaneda en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que se disputará en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:00 a.m.