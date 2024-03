Días muy agitados se viven en Atlético Nacional, debido al pésimo rendimiento del equipo, el cual se llevó puesto al entrenador Jhon Jairo Bodmer, lo tiene por fuera del grupo de los 8 y quedó eliminado de la Copa CONMEBOL Libertadores, más la sorpresiva renuncia de uno de sus futbolistas insignias, Dorlan Pabón.

Pero los movimientos en el cuadro antioqueño no pararían, debido a que se daría una nueva renuncia, no en la parte deportiva, sino que en la administrativa de la institución, como se conoció en las últimas horas, y que no pasaría nada desapercibida, especialmente en los aficionados, que han hablado mucho del tema.

La nueva renuncia que se daría en Atlético Nacional

Según informaron en ‘La Página Verdolaga’, cuenta que cubre el día a día del conjunto antioqueño, el señor Juan Restrepo, habría pasado su renuncia a Atlético Nacional, después de muchos cuestionamientos por parte de los hinchas, debido a su trabajo y por no tener un vínculo afectivo con la institución ‘verdolaga’.

Cabe recordar que Restrepo, era una de las personas de confianza de Esteban ‘Palillo’ Escobar, quien es el encargado de hacer seguimiento a los jugadores que después llegan como refuerzos a Nacional, es por esto que su trabajo ha sido muy cuestionado por parte de los hinchas, los cuales han pedido su salida ante el pobre presente el club y el mal rendimientos de los fichajes.

La lamentable amenaza a ‘Palillo’

El reconocido periodista Wbeimar Muñoz, reveló por medio de su cuenta de X, que el dirigente ‘Palillo’, fue amenazado en su vivienda, por parte de algunos hombres que se identificaron como hinchas del ‘verde’, los cuales lo intimidaron, hecho que es lamentable y que trae al recuerdo malos momentos en el pasado en el FPC.

“Me han contado la forma como aparecieron motociclistas amenazando en su residencia a él, a su esposa y a sus señores padres”, dijo Muñoz, quien cuestionó que se estén dando este tipo de situaciones.