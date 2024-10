La polémica expulsión de Álvaro Angulo que tiene a Nicolás Gallo como protagonista

El partido Fortaleza vs. Nacional estuvo a cargo de Diego Ulloa como juez central y Nicolás Gallo como líder en el VAR.

“Aclaración que cabe siempre: los llamados del VAR son para roja directa SIEMPRE, pero ya es decisión del árbitro si muestra la roja o si cree que es amarilla. Ahora… ¿Esto es de roja directa? La decisión de Ulloa nos dice claramente que NO. Ay, Gallo”, dice el VAR Central.

Según el VAR Central, siempre, la decisión del árbitro fue que no era para tarjeta roja contra el jugador de Nacional, pero sí se avivó una potencial expulsión con la revisión, ya que el futbolista tenía amarilla. Ulloa no tenía la amonestación clara y el pedido para revisar era por si existía expulsión directa, lo que desde el principio parecía descartado por la condición de la jugada y el balón dividido al que asistieron los jugadores.

Al principio, se creyó que no habría algún tipo de infracción y el partido se iba a reanudar tras la asistencia médica para ambos jugadores, hasta que el VAR, liderado por Nicolás Gallo, llamó al central Diego Ulloa para revisar las pantallas por una posible tarjeta roja directa contra Álvaro Angulo. En las imágenes se ve un balón aéreo, el lateral del equipo visitante asiste al duelo con el atacante de Fortaleza y como es natural, hubo choque de alguna manera al pelear la posesión de la pelota.

La hinchada no le falló a la cita y más de 30 mil personas asistieron al máximo escenario bogotano, con el único fin de acompañar a Nacional en un partido que las cuentas dictan que siempre hay que ganar. Un gol de Kevin Viveros fue suficiente para quedarse con los tres puntos en el mismo estadio donde pudo ganar la Copa Libertadores 1989, la primera de su historia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.