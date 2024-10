Fortaleza recordó a Millonarios campeón en el gol de Atlético Nacional en El Campín

Se sabía que eso iba a suceder desde el anuncio de Fortaleza. Se permitía un trámite, aunque no lo fue del todo, pues el visitante sufrió en varios tramos del juego y con 10 jugadores. La región era para mostrar el poderío de la hinchada y al final fue victoria para quedar al borde de la clasificación a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024.

En el post en la red social X (Twitter), Fortaleza anunció el gol de Kevin Viveros con aquella fotografía del central Cristian Zapata mirando la cámara lleno de angustia antes de ejecutar el penalti. Segundos después, su cobro fue bastante imperfecto y permitió una gran cuota del título ‘Embajador’ en El Campín. La burla no pasó desapercibida en los usuarios.

