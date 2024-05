Uno de los que no deja de llamar la atención en Atlético Nacional es el lateral Andrés Felipe Román.

Atlético Nacional avanza en la reestructuración y no pierde tiempo. Quiere volver a la pelea por los títulos y por el cupo a la Copa Libertadores. Mientras el equipo verdolaga busca los mejores elementos en el mercado de pases, también adelanta la pretemporada y los primeros trabajos en la sede deportiva de Guarne. El entrenador Pablo Repetto trabaja en silencio, se aleja de las declaraciones, observa los jugadores y analiza los rendimientos. Uno de los que no deja de llamar la atención es el lateral Andrés Felipe Román.

