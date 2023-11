No para de crecer la decepción y el enojo en las hinchas de Atlético Nacional, luego de que su equipo debutara en los cuadrangulares de la Liga Betplay 2023-2 con derrota ante Millonarios en el Atanasio Girardot. El equipo de Alberto Gamero sacó la jerarquía del campeón, jugó un partidazo e hizo ver muy mal al cuadro Verdolaga ante sus propios seguidores. La caída del conjunto antioqueño desató el malestar, pero un video en redes provocó la indignación.

Como ya es conocido en el fútbol colombiano, Atlético Nacional atraviesa una importante crisis respecto a la relación que tiene con su hinchada. Durante años, la institución desarrolló una convivencia muy cordial con sus seguidores, pero todo eso desapareció en 2023. Barras populares del club exigen que los actuales dirigentes del equipo se vayan por sus decisiones: la más controversial, quitar los apoyos económicos a los hinchas.

Aumenta el descontento con los dirigentes de Atlético Nacional

Debido a los constantes problemas de las Barras populares de Nacional, se ha desatado un descontento general de la hinchada verde en Medellín. En las más recientes juegos del equipo en el Atanasio, se han registrado las peores asistencias de público al estadio de la última década. Esa ha sido su nueva manera de protestar para exigir la salida de los actuales dirigentes. Presión que se ha hecho más fuerte en las últimas horas y todo por un video viral en redes.

Antes del el inicio de los cuadrangulares, fanáticos en la tribuna grabaron una “reunión” en el césped entre dirigentes de ambos equipos. En el video se puede ver a Enrique Camacho, presidente de Millonarios, dialogando cordialmente con Mauricio Navarro y Benjamín Romero, presidente y vicepresidente de Atlético Nacional, respectivamente.

La razón del descontento de los hinchas sigue siendo la misma. En primer lugar, consideran que el actual proyecto administrativo y deportivo de Atlético Nacional no es serio. Aunque el equipo está en finales de Liga y en la gran final de Copa, las críticas no cesan y el apoyo en la tribuna ha ido mermando notoriamente en los últimos meses. Por otra parte, los fanáticos siguen acusando que varios miembros de la dirigencia son “reconocidos hinchas de Millonarios”. Por esto último fue que no cayó nada bien el video que se difundió en redes sociales. Dicha recriminación es, puntualmente, por Benjamín Romero… quien tuvo pasado en el equipo Embajador.

Comienza la final de la Copa Colombia 2023 para Atlético Nacional

Pasando a temas un poco más amables, Atlético Nacional ya se entrena pensando en comenzar la serie definitiva de la Copa Colombia ante Millonarios. Jhon Jairo Bodmer y sus dirigidos quieren pasar la página del amargo debut en cuadrangulares. Por el título, se medirán otra vez contra el equipo Albiazul y en Bogotá intentarán encontrar una nueva oportunidad para levantar el ánimo, tras la derrota en cuadrangulares.

Este miércoles, 15 de noviembre, Millonarios y Atlético Nacional jugarán el partido de ida por la final de la Copa Betplay 2023. Este primer duelo por el título se jugará en Bogotá. La vuelta está agendada para el 23 de noviembre, en el estadio Atanasio Giradot de Medellín.