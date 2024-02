Once Caldas hacer ver mal a Nacional y Jhon Bodmer está en riesgo

Un gol de Dayro Moreno fue suficiente para que Atlético Nacional active la preocupación. En el Atanasio Girardot, el equipo verdolaga no mostró su mejor cara y a puerta cerrada, no pudo contra Once Caldas. Al final, fue un 1-1, en el partido por la tercera fecha de la Liga Colombiana I-2024.

Atlético Nacional comenzó ganando con un gol de cabeza de Álvaro Angulo tras buen centro de Daniel Mantilla, apenas comenzó el partido, pero Once Caldas reaccionó rápidamente y a través de un penalti muy bien ejecutado por Dayro Moreno, colocó el 1-1 definitivo, suficiente para activar las alarmas en las directivas, hinchada y cuerpo técnico del equipo verde.

Un mal resultado para el técnico Jhon Jairo Bodmer, quien parece se le acabaron los ahorros de la Copa Colombia y por este mal comienzo en la Liga Colombiana, podría estar en riesto, y más al mirar que se acerca el debut en la Copa Libertadores, donde el objetivo es clasificar a la fase de grupos.

Noticia en desarrollo…